В Кремле заявили об отсутствии приглашения России на саммит G7 во Франции

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не приглашали на саммит во французском Биарицце, это не тот формат, где Россия принимает участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не тот формат, где Россия принимает участие", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, приглашали ли Путина на саммит.

Председательство в G7 перешло Франции 1 января. Лидеры стран объединения соберутся во французском Биаррице в конце августа.