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РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии приглашения России на саммит G7 во Франции

13:21 13.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не приглашали на саммит во французском Биарицце, это не тот формат, где Россия принимает участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не тот формат, где Россия принимает участие", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, приглашали ли Путина на саммит.
Председательство в G7 перешло Франции 1 января. Лидеры стран объединения соберутся во французском Биаррице в конце августа.
Комментируя вопрос о том, действительно ли, как сообщали СМИ, глава президентской администрации Антон Вайно в конце июля приезжал в Биарриц, и с чем был связан его возможный визит, Песков сказал, что не располагает информацией по этому вопросу.
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14 июня 2018, 01:18РИА Новости
Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7По словам президента США, почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" было посвящено России, поэтому следует вернуться к прежнему формату с участием Москвы.
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G7ФранцияРоссияВ мире
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