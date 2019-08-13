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РИА Новости

В Кремле следят за материалами по акциям в Москве, заявил Песков

13:13 13.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Кремле обращают внимание как на материалы, которые свидетельствуют о превышении полномочий правоохранителями на акциях в Москве, так и на материалы, демонстрирующие неповиновение сотрудникам полиции и агрессию по отношению к ним, но выносить какие бы то ни было вердикты может только суд, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы фиксируем, обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее расследование, служебное, внутренняя проверка. И мы знаем, что правоохранительные органы об этом говорили нам", - сказал Песков.
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Он также указал на материалы, "которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым".
"Но еще раз повторяю, администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет, это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решения, это суд. После соответствующего следствия", - уточнил Песков.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.
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Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
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