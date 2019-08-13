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РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбурге открылся Международный молодежный форум "Евразия Global"

13:10 13.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. В Оренбурге открылся Международный молодежный форум "Евразия Global", в нем принимают участие около 800 представителей молодежи из 108 стран мира, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
Форум является международной молодежной образовательной площадкой для носителей русского языка во всем мире. В этом году участниками форума стали жители не только Евразии, но и других стран мира. Кроме того, теперь участники общаются на двух языках – русском и английском. Форум продлится до 18 августа.

"В 2019 году форум расширяет границы. Оренбург стал центром молодежной жизни всей планеты. Сегодня здесь 800 молодежных лидеров из 108 стран. Это наш новый рекорд. По собственному опыту знаю, что дружба, зародившаяся на таких мероприятиях, - самая крепкая, а совместные проекты и начинания – самые перспективные", – сказал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на торжественной церемонии открытия форума.

В пресс-службе уточнили, что среди участников форума – 500 иностранных гостей и 300 россиян, еще 200 человек принимают участие в качестве волонтеров. Ежедневно в рамках деловой части программы на форуме пройдут главные медийные встречи, темой которых станет международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда, медиасфера, цифровой прорыв. На творческих площадках состоятся интерактивные дискуссии, тренинги, сессии и мастер-классы.
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В пресс-службе добавили, что в рамках форума пройдет грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) для российских участников и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова для иностранных участников. Российские участники в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи до трех миллионов рублей на реализацию проектов. Фонд Горчакова поддержит девять лучших проектов иностранных молодежных лидеров, которые смогут выиграть один грант в размере 500 тысяч рублей, три гранта по 300 тысяч рублей и пять грантов по 200 тысяч рублей.
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