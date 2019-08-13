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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

На все вопросы по выборам в Мосгордуму будут даны ответы, заявил Песков

13:05 13.08.2019 (обновлено: 13:08 13.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что на все резонансные вопросы вокруг выборов в Мосгордуму будут даны ответы, все проверки проводятся, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что на все вопросы, на все спорные ситуации, ситуации, которые стали резонансными, будут даны соответствующие ответы. Есть основания на это надеяться, потому что необходимые проверки внутренние, служебные расследования - все проводится. Ведется также следствие по ряду важных резонансных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации вокруг выборов в Мосгордуму.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаДмитрий ПесковМоскваРоссияПолитика
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