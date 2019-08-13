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РИА Новости

Глава МЧС проинспектировал тушение лесных пожаров в Иркутской области

12:52 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев и представители центрального аппарата проинспектировали работу по тушению лесных пожаров в Усть-Кутске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Глава МЧС России и представители центрального аппарата прибыли сегодня в один из наиболее горимых районов Иркутской области – Усть-Кутский. После облета территории, на которой действуют лесные пожары, была проинспектирована работа аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. С 1 августа в группировке сил и средств МЧС России в связи с ухудшением лесопожарной обстановки работает 100 человек личного состава спасательного центра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уральские спасатели и парашютисты-десантники Авиалесоохраны локализовали крупный пожар, действующий в труднодоступной местности.
Кроме того, специалисты проложили минерализованные полосы, опахали и возвели окопы, а для остановки фронта сильного пожара применен частичный отжиг. При этом ведется круглосуточный мониторинг кромки пожара. "Всего было обработано более 15 тысяч метров кромки лесного пожара", - подчеркнули в пресс-службе МЧС.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 09:08Радио
Лесные пожары в Сибири начинают отступать
В ведомстве добавили, что Зиничев оценил работу группировки на сложном участке. Он также проверил организацию быта и пообщался со спасателями. Врио замминистра лесного комплекса Иркутской области Роман Герасимов поблагодарил авиацию МЧС России за помощь в локализации пожаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуЕвгений ЗиничевМЧСПроисшествия
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