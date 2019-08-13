Глава МЧС проинспектировал тушение лесных пожаров в Иркутской области

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев и представители центрального аппарата проинспектировали работу по тушению лесных пожаров в Усть-Кутске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС России и представители центрального аппарата прибыли сегодня в один из наиболее горимых районов Иркутской области – Усть-Кутский. После облета территории, на которой действуют лесные пожары, была проинспектирована работа аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. С 1 августа в группировке сил и средств МЧС России в связи с ухудшением лесопожарной обстановки работает 100 человек личного состава спасательного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уральские спасатели и парашютисты-десантники Авиалесоохраны локализовали крупный пожар, действующий в труднодоступной местности.

Кроме того, специалисты проложили минерализованные полосы, опахали и возвели окопы, а для остановки фронта сильного пожара применен частичный отжиг. При этом ведется круглосуточный мониторинг кромки пожара. "Всего было обработано более 15 тысяч метров кромки лесного пожара", - подчеркнули в пресс-службе МЧС.