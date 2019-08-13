Первый замглавы Балашихи признал вину в получении взяток

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Алексей Коваль признал вину в получении взяток на общую сумму в 4 миллиона рублей, заявил адвокат на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на арест чиновника, передает корреспондент РИА Новости.

Коваль был заключен под стражу 25 мая. По данным ГСУ СК России по Московской области, с лета 2018 обвиняемый систематически получал деньги от гендиректора одной из строительных компаний по ремонту дорог за непроверку качества ремонтных работ.

"Коваль оформил явку с повинной, в настоящее время не проводится следственных действий. Он не может продолжать заниматься преступной деятельностью, как указывает следствие в ходатайстве, вся его работа была связана с работой муниципалитета", - сказал адвокат.

Сторона обвинения отметила, что Коваль может препятствовать расследованию, угрожать свидетелям. "Считаю постановление Бабушкинского районного суда мотивированным и обоснованным, прошу отказать в удовлетворении жалобы", - заявила следователь.