Сергиево-Посадский интернат для слепоглухих детей стал областным

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Комплекс Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов перешел из федеральной собственности в статус областной, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
"Имущественный комплекс, закрепленный за ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов", передан из федеральной собственности в собственность Московской области, - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.
По словам министра в областную собственность поступили земельный участок площадью 7 гектаров, 24 объекта недвижимого имущества и 62 объекта движимого имущества.