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РИА Новости
Новости Подмосковья

Сергиево-Посадский интернат для слепоглухих детей стал областным

12:42 13.08.2019
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CC0 / snow-dog / Сергиев Посад, Московская область
Сергиев Посад, Московская область
CC0 / snow-dog /
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Комплекс Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов перешел из федеральной собственности в статус областной, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
"Имущественный комплекс, закрепленный за ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов", передан из федеральной собственности в собственность Московской области, - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.
По словам министра в областную собственность поступили земельный участок площадью 7 гектаров, 24 объекта недвижимого имущества и 62 объекта движимого имущества.
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