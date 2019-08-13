Сергиево-Посадский интернат для слепоглухих детей стал областным

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Комплекс Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов перешел из федеральной собственности в статус областной, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

"Имущественный комплекс, закрепленный за ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов", передан из федеральной собственности в собственность Московской области, - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.