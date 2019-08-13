Найденное в джунглях Малайзии тело принадлежит европейке, сообщили СМИ

БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Найденное в джунглях Малайзии в рамках поиска пропавшей 15-летней ирландской туристки тело принадлежит женщине европеоидной расы, сообщает во вторник интернет-версия газеты New Straits Times со ссылкой на местную полицию.
По информации местной полиции, тело нашли добровольцы, участвующие в поиске, в двух километрах от гостиницы, расположенной в лесу неподалеку от города Серембан, из которой 4 августа пропала 15-летняя гражданка Ирландии Нора Куоирин, приехавшая на отдых вместе с семьей из Лондона, где семья постоянно проживает.
По описанию полицейских, прибывших на место днем во вторник, найденное тело "принадлежит женщине европеоидной расы", сообщает газета.
"Пока мы не можем с точностью утверждать, что тело принадлежит разыскиваемой девушке", - заявил газете начальник полиции штата Негери-Сембелан комиссар полиции Мохамад Мат Юсоп. Он добавил, что на месте с середины дня работают полицейские и судебно-медицинские эксперты, сообщает издание.