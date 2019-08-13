Найденное в джунглях Малайзии тело принадлежит европейке, сообщили СМИ

По информации местной полиции, тело нашли добровольцы, участвующие в поиске, в двух километрах от гостиницы, расположенной в лесу неподалеку от города Серембан, из которой 4 августа пропала 15-летняя гражданка Ирландии Нора Куоирин, приехавшая на отдых вместе с семьей из Лондона, где семья постоянно проживает.