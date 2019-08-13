Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T13:25Z
https://ria.ru/20190813/1557443354.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148802/47/1488024788_0:162:5000:2975_1036x0_80_0_0_29797887b40c06e8cca7b08cd0167f67.jpg
РИА Новости

Найденное в джунглях Малайзии тело принадлежит европейке, сообщили СМИ

12:41 13.08.2019 (обновлено: 13:25 13.08.2019)
1289
© AP PhotoПолицейские в международном аэропорте Куала-Лумпур в Сепанге
Полицейские в международном аэропорте Куала-Лумпур в Сепанге
© AP Photo
Полицейские в международном аэропорте Куала-Лумпур в Сепанге. Архивное фото
БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Найденное в джунглях Малайзии в рамках поиска пропавшей 15-летней ирландской туристки тело принадлежит женщине европеоидной расы, сообщает во вторник интернет-версия газеты New Straits Times со ссылкой на местную полицию.
По информации местной полиции, тело нашли добровольцы, участвующие в поиске, в двух километрах от гостиницы, расположенной в лесу неподалеку от города Серембан, из которой 4 августа пропала 15-летняя гражданка Ирландии Нора Куоирин, приехавшая на отдых вместе с семьей из Лондона, где семья постоянно проживает.
Полиция Малайзии
Вчера, 12:22РИА Новости
В Малайзии при поиске пропавшей ирландской туристки нашли неопознанное тело
По описанию полицейских, прибывших на место днем во вторник, найденное тело "принадлежит женщине европеоидной расы", сообщает газета.
"Пока мы не можем с точностью утверждать, что тело принадлежит разыскиваемой девушке", - заявил газете начальник полиции штата Негери-Сембелан комиссар полиции Мохамад Мат Юсоп. Он добавил, что на месте с середины дня работают полицейские и судебно-медицинские эксперты, сообщает издание.
002112
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмИрландияМалайзияВ мире
Рекомендуем
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Лента
новостей
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Кадр из сериала Игра престолов
Стало известно, как снимали битву за Королевскую Гавань в "Игре престолов"
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд
Крым
В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду
Молоток судьи
В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния