В Татарстане экс-руководителей колонии обвинили во взятках

КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывших начальника исправительной колонии №19 и начальника одного из отделов колонии, которых обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-19 УФСИН России по Татарстану 35-летнего Алмаза Тазеева, а также бывшего начальника оперативного отдела вышеназванного учреждения 35-летнего Сергея Герасимова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взятки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2013 по июль 2016 года, Тазеев, являясь заместителем, а позже руководителем ИК-19, подыскивал осужденных, которые за счет родственников через посредников передавали ему денежные средства и строительные материалы в обмен на покровительство, предоставление дополнительных свиданий, содействие в условно-досрочном освобождении и так далее. Так, в 2014 году, узнав о готовности осужденного заплатить денежные средства за решение вопроса об условно-досрочном освобождении, Тазеев, как установило следствие, потребовал у него 190 тысяч рублей. Получив деньги от родственников мужчины, он утвердил положительную характеристику осужденному, после чего суд принял решение об условно-досрочном освобождении последнего.

Противоправная деятельность Тазеева вскрылась после того, как один из осужденных сообщил о ней в правоохранительные органы. Всего в ходе расследования была установлена причастность Тазеева к четырём эпизодам превышения должностных полномочий и семи эпизодам получения взяток. С декабря 2013 по июль 2016 года он, по данным следствия, получил от осужденных денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму более 1 миллиона рублей, которые направил на ремонт кабинетов администрации учреждения либо присвоил.

Также в ходе расследования уголовного дела было установлено, что бывший начальник оперативного отдела колонии Герасимов в 2016 году, узнав о возможной причастности одного из осуждённых к незаконному обороту наркотиков, угрожая ухудшить условия его содержания, потребовал прибрести обои, клей и ламинат для ремонта в своем кабинете.