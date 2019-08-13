Вышла первая афиша "Стриптизерш" с Дженнифер Лопес

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Дженнифер Лопес, Карди Би, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Лиззо и Кеке Палмер появились в неоновом свете на первой официальной афише фильма "Стриптизерши", сообщает Entertainment Weekly.
На постере: Констанс Ву в роли Дестини - девушки, которая становится стриптизершей, чтобы заработать денег для своей бабушки, Дженнифер Лопес – опытная танцовщица Рамона, которая просит "новенькую" помочь ей разработать план обмана богатых клиентов c Wall Street, Лиззо – восходящая музыкальная звезда и репперша Карди Би. К афере Рамоны также присоединяются Мерседес (Кеке Палмер) и Аннабель (Лили Рейнхарт).
В основу фильма легла сенсационная статья 2015 года Джессики Пресслер для New York Magazine о стриптизершах и девушках по вызову, которые обворовывали богатых клиентов, воплощая "современную историю о Робине Гуде". Картину сняла режиссер Лорин Скафария.
Фильм выходит в мировой прокат 13 сентября, российская премьера запланирована на 12 сентября 2019 года.