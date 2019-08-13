Вышла первая афиша "Стриптизерш" с Дженнифер Лопес

На постере: Констанс Ву в роли Дестини - девушки, которая становится стриптизершей, чтобы заработать денег для своей бабушки, Дженнифер Лопес – опытная танцовщица Рамона, которая просит "новенькую" помочь ей разработать план обмана богатых клиентов c Wall Street, Лиззо – восходящая музыкальная звезда и репперша Карди Би. К афере Рамоны также присоединяются Мерседес (Кеке Палмер) и Аннабель (Лили Рейнхарт).