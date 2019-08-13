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РИА Новости
Культура

Вышла первая афиша "Стриптизерш" с Дженнифер Лопес

12:49 13.08.2019
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© AP Photo / Invision/Greg AllenПевица Дженнифер Лопес во время выступления на ABC's "Good Morning America". 20 июня 2014 года
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на ABC's Good Morning America. 20 июня 2014 года
© AP Photo / Invision/Greg Allen
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Дженнифер Лопес, Карди Би, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Лиззо и Кеке Палмер появились в неоновом свете на первой официальной афише фильма "Стриптизерши", сообщает Entertainment Weekly.
На постере: Констанс Ву в роли Дестини - девушки, которая становится стриптизершей, чтобы заработать денег для своей бабушки, Дженнифер Лопес – опытная танцовщица Рамона, которая просит "новенькую" помочь ей разработать план обмана богатых клиентов c Wall Street, Лиззо – восходящая музыкальная звезда и репперша Карди Би. К афере Рамоны также присоединяются Мерседес (Кеке Палмер) и Аннабель (Лили Рейнхарт).
В основу фильма легла сенсационная статья 2015 года Джессики Пресслер для New York Magazine о стриптизершах и девушках по вызову, которые обворовывали богатых клиентов, воплощая "современную историю о Робине Гуде". Картину сняла режиссер Лорин Скафария.
Фильм выходит в мировой прокат 13 сентября, российская премьера запланирована на 12 сентября 2019 года.
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Дженнифер Лопес водит за нос воротил Wall Street в трейлере "Стриптизерш"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДженнифер Лопес
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