Во Владивостоке в рамках ВЭФ-2019 пройдет форум СМИ России и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Пятый Форум СМИ России и Китая состоится 3 сентября на полях Восточного экономического форума-2019 во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс".
"В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко", - говорится в сообщении.
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Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных.
Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.