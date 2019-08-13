Во Владивостоке в рамках ВЭФ-2019 пройдет форум СМИ России и Китая

Вид с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке. Архивное фото

Вид с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Пятый Форум СМИ России и Китая состоится 3 сентября на полях Восточного экономического форума-2019 во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс".

"В медиафоруме примут участие представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко", - говорится в сообщении.

Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных.

Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.