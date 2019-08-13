Суд 29 августа начнет процесс по иску Алибасова к производителю "Крота"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан", сообщили РИА Новости в суде.

"Иск принят к производству, досудебная беседа назначена на 29 августа", - сказали в суде.

Представители продюсера указывают в иске, что в результате взаимодействия их доверителя с "Кротом" его здоровью был нанесен вред.