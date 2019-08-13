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РИА Новости

Суд 29 августа начнет процесс по иску Алибасова к производителю "Крота"

12:25 13.08.2019
2005
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан", сообщили РИА Новости в суде.
"Иск принят к производству, досудебная беседа назначена на 29 августа", - сказали в суде.
Представители продюсера указывают в иске, что в результате взаимодействия их доверителя с "Кротом" его здоровью был нанесен вред.
Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сын Алибасова 17 июня сообщил РИА Новости, что его отца выписали из больницы.
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Бари АлибасовМосква
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