В Малайзии при поиске пропавшей ирландской туристки нашли неопознанное тело

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Малайзии обнаружили неопознанное тело в рамках операции по поиску пропавшей в начале августа ирландской туристки, пишет местная газета Malay Mail со ссылкой на источники в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Малайзии начала поиски 15-летней ирландской туристки, пропавшей из гостиницы рано утром 4 августа.

На место обнаружения тела были доставлены родители девушки для проведения процедуры опознания. По данным источников, на обнаруженном теле нет следов повреждения или насилия.

"На данный момент мы не можем подтвердить, что это она. Однако, к сожалению, это кажется вероятным. Продолжается расследование, чтобы подтвердить личность (погибшей) и причину смерти", - говорится в заявлении британской благотворительной организации Lucie Blackman Trust, которая оказывает помощь семьям британцев, пропавших за границей.

Девушка, у которой "есть проблема с обучаемостью", приехала в Малайзию на отдых вместе с родными и пропала рано утром 4 августа из бунгало, которое они занимали в гостинице в городе Серембан, в одном часе езды от столицы страны Куала-Лумпура. Первоначально в поисковой операции участвовали только спасатели национального парка, на территории которого находится отель, затем к ним присоединились местные полицейские и спасатели из службы чрезвычайного реагирования Малайзии, прибывшие из столицы.