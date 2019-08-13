Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T12:22Z
https://ria.ru/20190813/1557442355.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148944/17/1489441757_0:0:4928:2772_1036x0_80_0_0_0e68ed58d5b3225cbc2f38703b2349b9.jpg
РИА Новости

В Малайзии при поиске пропавшей ирландской туристки нашли неопознанное тело

12:22 13.08.2019
469
© AFP 2019 / Mohd RafsanПолиция Малайзии
Полиция Малайзии
© AFP 2019 / Mohd Rafsan
Полиция Малайзии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Малайзии обнаружили неопознанное тело в рамках операции по поиску пропавшей в начале августа ирландской туристки, пишет местная газета Malay Mail со ссылкой на источники в полиции.
Ранее сообщалось, что полиция Малайзии начала поиски 15-летней ирландской туристки, пропавшей из гостиницы рано утром 4 августа.
Полицейские в международном аэропорте Куала-Лумпур в Сепанге
5 августа, 08:48РИА Новости
В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
На место обнаружения тела были доставлены родители девушки для проведения процедуры опознания. По данным источников, на обнаруженном теле нет следов повреждения или насилия.
"На данный момент мы не можем подтвердить, что это она. Однако, к сожалению, это кажется вероятным. Продолжается расследование, чтобы подтвердить личность (погибшей) и причину смерти", - говорится в заявлении британской благотворительной организации Lucie Blackman Trust, которая оказывает помощь семьям британцев, пропавших за границей.
Девушка, у которой "есть проблема с обучаемостью", приехала в Малайзию на отдых вместе с родными и пропала рано утром 4 августа из бунгало, которое они занимали в гостинице в городе Серембан, в одном часе езды от столицы страны Куала-Лумпура. Первоначально в поисковой операции участвовали только спасатели национального парка, на территории которого находится отель, затем к ним присоединились местные полицейские и спасатели из службы чрезвычайного реагирования Малайзии, прибывшие из столицы.
Несмотря на ирландский паспорт, пропавшая девушка постоянно проживает с семьей в Лондоне. Ее мать – ирландка родом из Белфаста, а отец – гражданин Франции.
001300
Обсудить 0
ИрландияМалайзияВ мире
Рекомендуем
Полицейские в международном аэропорте Куала-Лумпур в Сепанге
Найденное в джунглях Малайзии тело принадлежит европейке, сообщили СМИ
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге.
В Кремле заявили об отсутствии приглашения России на саммит G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп
Эксперты назвали слова Трампа о взрыве под Архангельском блефом
Немецкий политик Ганс Модров
Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию
Лента
новостей
Обломки самолета L-410, потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькан, в Хабаровском крае.
Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении L-410
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга
Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
В Кремле прокомментировали данные американских СМИ по ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США
Северо-Крымский канал
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не исключил обсуждения репатриации останков Гюдена
Повстанцы-хуситы
Йеменские мятежники заявили об атаке аэропорта в Саудовской Аравии
Паспорт гражданина Украины
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Автомобиль полиции во Франции
Сотрудница сайта для взрослых во Франции помогла полиции задержать педофила
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
Лента новостейМолния