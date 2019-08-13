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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле жилого массива на северо-западе республики

12:14 13.08.2019
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли жилой массив на северо-западе самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков во вторник. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Вооруженные формирования Украины продолжают вести преступные обстрелы территории республики. В 9.25 (совпадает с мск) противник обстрелял район населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) из станкового противотанкового гранатомета", - сказал Осадчий.
По его словам, информация о пострадавших уточняется.
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"В нарушении перемирия в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Украины в очередной раз была повреждена СОШ №4 в населенном пункте Золотое-5", - сообщил РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов. Он добавил, что вследствие обстрела также сгорела хозяйственная постройка в одном из дворов жилого дома.
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