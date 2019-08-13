В ЛНР заявили об обстреле жилого массива на северо-западе республики

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков во вторник. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Вооруженные формирования Украины продолжают вести преступные обстрелы территории республики. В 9.25 (совпадает с мск) противник обстрелял район населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) из станкового противотанкового гранатомета", - сказал Осадчий.

"В нарушении перемирия в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Украины в очередной раз была повреждена СОШ №4 в населенном пункте Золотое-5", - сообщил РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов. Он добавил, что вследствие обстрела также сгорела хозяйственная постройка в одном из дворов жилого дома.