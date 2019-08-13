Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении L-410

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно педагога Ольгу Лапоникову, которая во время крушения самолета L-410 в Нелькане спасла девочку, закрыв ее своим телом.
Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лапоникову Ольгу Анатольевну - педагога-психолога муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (посмертно)", - говорится в указе.
Следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", утром 15 ноября 2017 года при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка.
Педагог-психолог местной школы Ольга Лапоникова сопровождала девочку из Хабаровска в Нелькан, где должна была передать бабушке. Лапоникова плотно пристегнула девочку к креслу, а при крушении прикрыла ее своим телом.