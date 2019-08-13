Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении L-410

Обломки самолета L-410, потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькан, в Хабаровском крае.

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно педагога Ольгу Лапоникову, которая во время крушения самолета L-410 в Нелькане спасла девочку, закрыв ее своим телом.

Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лапоникову Ольгу Анатольевну - педагога-психолога муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (посмертно)", - говорится в указе.

Следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", утром 15 ноября 2017 года при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила только трехлетняя девочка.