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РИА Новости

Путин наградил орденом Дружбы замглавы МГИК Юрия Ермолова

12:06 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Владимир Спиваков
Вчера, 11:46РИА Новости
Путин наградил Спивакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
В соответствии с указом, орденом Александра Невского также награждена член Общественной палаты РФ, президент некоммерческой организации "Фонд изучения исторической перспективы" Наталия Нарочницкая.
Согласно документу, награды присуждены за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
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Московская городская избирательная комиссияВладимир ПутинРоссияОбщество
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