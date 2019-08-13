Путин наградил орденом Дружбы замглавы МГИК Юрия Ермолова

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с указом, орденом Александра Невского также награждена член Общественной палаты РФ, президент некоммерческой организации "Фонд изучения исторической перспективы" Наталия Нарочницкая.
Согласно документу, награды присуждены за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.