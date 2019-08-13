В ЛНР сообщили, что передали украинским силовикам тело погибшего диверсанта

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня совместно с ветеранской организацией воинов Афганистана передали представителям Киева тело украинского диверсанта, подорвавшегося на мине у линии у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин.

В субботу в ЛНР заявили о подрыве группы украинских силовиков у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в Донбассе. По данным оборонного ведомства республики, Киев обратился к Народной милиции ЛНР с просьбой обеспечить условия для эвакуации тел двух погибших силовиков, один из которых, как заявили в ЛНР, был корректировщиком снайперского огня. Народная милиция знала о месторасположении тела одного погибшего.

"Только что мы передали (представителям Киева - ред.) тело военнослужащего ВС Украины, которого в воскресенье (11 августа - ред.) забрали с нейтральной территории "серой зоны". Тело было передано представителям гуманитарного проекта "Эвакуация 200" при министерстве обороны Украины", - рассказал Шонин.

Он уточнил, что передача состоялась на нейтральной территории вблизи населенного пункта Счастье, тело было идентифицировано представителями Киева. По его словам, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали вывоз тела на подконтрольную Киеву территорию. Представитель ЛНР в СЦКК Павел Максимов уточнил, что уже известны детали гибели диверсанта.