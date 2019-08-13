В Нижнем Тагиле разработали план по улучшению экологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки стоимостью два миллиарда рублей разработан в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе встречи с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным.
Куйвашев и Кобылкин обсудили этапы реализации в регионе национального проекта "Экология" и показатели 2019 года.
"Евгений Куйвашев рассказал, что в Нижнем Тагиле разработан и утвержден комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки, стоимость которого составляет два миллиарда рублей. Речь, прежде всего, идет об оздоровлении атмосферного воздуха в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Значительным является вклад предприятий, реализующих масштабные программы модернизации производства, снижающие выбросы в атмосферу и нагрузку на окружающую среду", - говорится в сообщении департамента информполитики области.
В настоящее время в Свердловской области разработаны семь региональных проектов, включающих 23 целевых показателя. Объем финансирования региональной составляющей из федерального и областного бюджетов в 2019 году - 296 миллионов рублей.
По словам Куйвашева, особое внимание в области уделяется снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что наиболее актуально для Нижнего Тагила, где большая концентрация промышленных предприятий, и Екатеринбурга, где ежегодно растет количество транспорта и в связи с этим наблюдается загазованность.
В Екатеринбурге одной из эффективных мер снижения негативного воздействия на атмосферный воздух может стать строительство второй ветки метрополитена. Куйвашев представил проект, отметив высокую его значимость для улучшения экологической ситуации в областном центре.
"Как показывают расчеты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта. Кроме того, проектирование и строительство второй ветки метрополитена - задача наиважнейшая для Екатеринбурга еще и с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов и предстоящей в 2023 году Универсиады", - приводятся в сообщении слова главы региона.