В Татарстане появились муляжи патрульных автомобилей ГИБДД

КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Муляжи патрульных автомобилей ГИБДД появились на особо опасных участках дорог в Татарстане, что должно способствовать снижению аварийности, сообщает управление ГИБДД МВД по Татарстану.

"В рамках реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма УГИБДД МВД по Татарстану инициирован вопрос применения полноразмерных макетов патрульных автомобилей ГИБДД на автомобильных дорогах федерального и регионального значения… Татарстан является одним из немногих регионов, в которых этот метод профилактики зарекомендовал себя с положительной стороны", - говорится в сообщении.

Макет патрульного автомобиля выполнен из металлического профиля. Издалека его практически невозможно отличить от настоящего патрульного автомобиля. ГИБДД отмечает, что в первую очередь, макеты призваны повысить бдительность водителей и призвать их к соблюдению скоростного режима.

Первый макет автомобиля ДПС установлен на 30-м километре автодороги Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики. Его особенностью является наличие проблесковых маячков, что повышает эффективность применения данного решения, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.