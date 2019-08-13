В Татарстане появились муляжи патрульных автомобилей ГИБДД

КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Муляжи патрульных автомобилей ГИБДД появились на особо опасных участках дорог в Татарстане, что должно способствовать снижению аварийности, сообщает управление ГИБДД МВД по Татарстану.
"В рамках реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма УГИБДД МВД по Татарстану инициирован вопрос применения полноразмерных макетов патрульных автомобилей ГИБДД на автомобильных дорогах федерального и регионального значения… Татарстан является одним из немногих регионов, в которых этот метод профилактики зарекомендовал себя с положительной стороны", - говорится в сообщении.
3 июля 2018, 08:50РИА Новости"Пьяного вычислить легче легкого": вся правда о работе ГИБДД
Макет патрульного автомобиля выполнен из металлического профиля. Издалека его практически невозможно отличить от настоящего патрульного автомобиля. ГИБДД отмечает, что в первую очередь, макеты призваны повысить бдительность водителей и призвать их к соблюдению скоростного режима.
Первый макет автомобиля ДПС установлен на 30-м километре автодороги Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики. Его особенностью является наличие проблесковых маячков, что повышает эффективность применения данного решения, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Мобильные макеты планируется устанавливать на аварийно-опасных участках дорог и в местах производства дорожных работ. При этом на данных участках будет также осуществляться реальный контроль за соблюдением правил дорожного движения как сотрудниками госавтоинспекции, так и с применением комплексов фотовидеофиксации.