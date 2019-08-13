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РИА Новости

Более двух тысяч жителей Хабаровского края привили от гепатита

11:38 13.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Врачи в Хабаровском крае привили от гепатита А свыше 2 тысяч жителей подтопленных территорий, сообщает правительство региона.
В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Вода заходит и во дворы краевой столицы. Подтоплены около 1,3 тысячи дач на островах у Хабаровска.
"В первую очередь медики стараются привить жителей подтопленных территорий, где риск заболеваемости сейчас выше. Так, от гепатита А ко вторнику прививки уже получили свыше 2 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.
В общей сложности в крае планируется бесплатно привить не менее 70 тысяч человек. Из них 15 тысяч человек получат защиту от дизентерии, 3 тысячи человек – от брюшного тифа, 50 тысяч жителей - от гепатита А.
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В Тугуро-Чумиканском районе завершился первый этап вакцинации, в ходе которого медики привили жителей подтопленных сел. С такой же миссией врачи сейчас работают в Верхнебуреинском районе, где привито уже 120 человек. Стартовала кампания и в Охотском районе.
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