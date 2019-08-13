Более двух тысяч жителей Хабаровского края привили от гепатита

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Врачи в Хабаровском крае привили от гепатита А свыше 2 тысяч жителей подтопленных территорий, сообщает правительство региона.

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Вода заходит и во дворы краевой столицы. Подтоплены около 1,3 тысячи дач на островах у Хабаровска.

"В первую очередь медики стараются привить жителей подтопленных территорий, где риск заболеваемости сейчас выше. Так, от гепатита А ко вторнику прививки уже получили свыше 2 тысяч жителей региона", - говорится в сообщении.

В общей сложности в крае планируется бесплатно привить не менее 70 тысяч человек. Из них 15 тысяч человек получат защиту от дизентерии, 3 тысячи человек – от брюшного тифа, 50 тысяч жителей - от гепатита А.