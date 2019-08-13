Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов

ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания направила базирующийся в Портсмуте военный корабль HMS Kent в Персидский залив для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе, говорится в сообщении британского ВМФ.

Ожидается, что HMS Kent сменит другой британский корабль HMS Duncan в Персидском заливе, и будет выполнять задачи в рамках совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Еще один корабль HMS Defender направлен в Азиатско-тихоокеанский регион для выполнения задач, отмечается в сообщении ВМФ.

Обострение в Ормузском проливе началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.