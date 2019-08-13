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РИА Новости

Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов

11:34 13.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания направила базирующийся в Портсмуте военный корабль HMS Kent в Персидский залив для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе, говорится в сообщении британского ВМФ.
Ожидается, что HMS Kent сменит другой британский корабль HMS Duncan в Персидском заливе, и будет выполнять задачи в рамках совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.
Еще один корабль HMS Defender направлен в Азиатско-тихоокеанский регион для выполнения задач, отмечается в сообщении ВМФ.
Обострение в Ормузском проливе началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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Ормузский проливВеликобританияВ мире
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