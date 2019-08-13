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РИА Новости

Москвичку осудили за лжеминирование Курского вокзала

11:23 13.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКурский вокзал в Москве
Курский вокзал в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Курский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая сообщила о "минировании" Курского вокзала в апреле этого года, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Жительницу Перми признали виновной в преступлении по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры".
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"В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2019 года, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонила в службу "112" и сообщила ложную информацию о минировании Курского вокзала Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за действий женщины пришлось эвакуировать пассажиров и привлечь значительные силы правоохранителей для обследования территории.
"Суд... признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавляется в сообщении. Как уточняется, приговор суда еще не вступил в законную силу.
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