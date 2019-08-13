Москвичку осудили за лжеминирование Курского вокзала

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы женщину, которая сообщила о "минировании" Курского вокзала в апреле этого года, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Жительницу Перми признали виновной в преступлении по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры".

"В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2019 года, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонила в службу "112" и сообщила ложную информацию о минировании Курского вокзала Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за действий женщины пришлось эвакуировать пассажиров и привлечь значительные силы правоохранителей для обследования территории.