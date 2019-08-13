В Белоруссии впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву

МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Брестской области Белоруссии, до этого такое заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минсельхозпрода Белоруссии Ольга Котишевская.

"На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой. В последний раз в Беларуси сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году", - рассказала Котишевская.

Она уточнила, что инцидент имел место 10 августа. Лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли.

По словам Котишевской, в настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни, летальность достигает почти 100%.