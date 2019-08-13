Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T11:18Z
https://ria.ru/20190813/1557439323.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/40/1556654074_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_fdee78655356471851302fb89b306da9.jpg
РИА Новости

В Белоруссии впервые за 20 лет обнаружили сибирскую язву

11:18 13.08.2019
989
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКонь
Конь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Конь. Архивное фото
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Брестской области Белоруссии, до этого такое заболевание у животных фиксировали в республике в 1999 году, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Минсельхозпрода Белоруссии Ольга Котишевская.
"На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой. В последний раз в Беларуси сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году", - рассказала Котишевская.
Бактериальная инфекция
12 августа, 18:03РИА Новости
Ученые рассказали, каких эпидемий следует ждать в ближайшее время
Она уточнила, что инцидент имел место 10 августа. Лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли.
По словам Котишевской, в настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных.
Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни, летальность достигает почти 100%.
Источник инфекции - домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, мех и так далее.
Отец рядом с сыном
30 июля, 11:16РИА Новости
Ученые рассказали, откуда ждать следующего нашествия "супербактерий"
0037111
Обсудить 0
Брестская областьБелоруссияПроисшествия
Рекомендуем
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
В Хабаровском крае медведь убил грибника
РИА
Новости
Курский вокзал в Москве
Москвичку осудили за лжеминирование Курского вокзала
Американский веслонос почти полностью вымер из-за строительства речных дамб и хищнического вылова
Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые
Северо-Крымский канал
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
Лента
новостей
Забор крови
В Минздраве рассказали о росте числа больных вирусным гепатитом за пять лет
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Нотр-Дам начали очищать от загрязнения свинцом
Автомобиль скорой помощи
В Черноморском районе Крыма погиб дайвер
Суд
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Свадебная фотосессия
В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
Ученые рассказали о передвижениях косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы"
Полицейский
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на иностранцев
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал поговорить с правоохранительным блоком
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Лента новостейМолния