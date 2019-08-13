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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Пушкино построят парковку на 450 мест

11:08 13.08.2019
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМашина на парковке
Машина на парковке
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В городском округе Пушкино Московской области построят гаражный комплекс вместимостью порядка 450 мест, сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству региона.

"Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья одобрила проектные решения пятиэтажного надземного паркинга вместимостью порядка 450 мест в районе улицы Просвещения в городе Пушкино", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Гордиенко.

По словам министра, в отделке паркинга планируется применить вентилируемые фасады с облицовкой керамогранитом серых оттенков. Предусмотренные на фасадах места под размещение рекламных конструкций позволят в дальнейшем аккуратно интегрировать их в общую композицию.
Вид на город Пушкино
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