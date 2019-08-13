В подмосковном Пушкино построят парковку на 450 мест

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В городском округе Пушкино Московской области построят гаражный комплекс вместимостью порядка 450 мест, сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству региона.
"Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья одобрила проектные решения пятиэтажного надземного паркинга вместимостью порядка 450 мест в районе улицы Просвещения в городе Пушкино", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Гордиенко.
По словам министра, в отделке паркинга планируется применить вентилируемые фасады с облицовкой керамогранитом серых оттенков. Предусмотренные на фасадах места под размещение рекламных конструкций позволят в дальнейшем аккуратно интегрировать их в общую композицию.