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РИА Новости

В Подмосковье мошенник пытался обмануть пенсионерку на 260 тысяч рублей

10:47 13.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подмосковная пенсионерка не поверила мошеннику, который предложил за 260 тысяч рублей "освободить" ее якобы задержанного сына, и помогла полиции поймать того с поличным, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На стационарный телефон 83-летней местной жительницы позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что сын пенсионерки якобы задержан по подозрению в совершении преступления. За освобождение от уголовной ответственности злоумышленник потребовал 260 тысяч рублей, которые необходимо было положить в почтовый ящик. Пенсионерка согласилась, но решила проверить информацию о задержании... Узнав, что с сыном все в порядке, пожилая женщина сразу же сообщила о произошедшем в полицию, а вместо денег в почтовый ящик положила упаковку от лекарств, завернутую в газету", - сказала Волк.
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Она добавила, что полицейские по городскому округу Домодедово задержали подозреваемого, когда он попытался забрать сверток из ящика. Сейчас мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Отмечается, что подозреваемый - гражданин одной из стран Закавказья.
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