В Подмосковье мошенник пытался обмануть пенсионерку на 260 тысяч рублей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подмосковная пенсионерка не поверила мошеннику, который предложил за 260 тысяч рублей "освободить" ее якобы задержанного сына, и помогла полиции поймать того с поличным, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На стационарный телефон 83-летней местной жительницы позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что сын пенсионерки якобы задержан по подозрению в совершении преступления. За освобождение от уголовной ответственности злоумышленник потребовал 260 тысяч рублей, которые необходимо было положить в почтовый ящик. Пенсионерка согласилась, но решила проверить информацию о задержании... Узнав, что с сыном все в порядке, пожилая женщина сразу же сообщила о произошедшем в полицию, а вместо денег в почтовый ящик положила упаковку от лекарств, завернутую в газету", - сказала Волк.