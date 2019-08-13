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РИА Новости

В ОП предложили пересмотреть законодательство в части обращения с флагом

10:45 13.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский флаг в руке болельщика
Российский флаг в руке болельщика
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил пересмотреть законодательство в части обращения с государственным флагом.
"Дело в том, что флаг РФ может вывешиваться на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах, но – только в дни государственных праздников! Размещение флага в другие дни – административное правонарушение", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в этом вопросе "есть над чем задуматься и что обсудить".
"Обязательно займёмся этим в Общественной палате РФ в самое ближайшее время", - подчеркнул он.
Кроме того Малькевич отметил, что в России украсить флагом свои автомобили может лишь ряд руководящих страной лиц и делегаты: подобные действия обычных граждан считаются административным правонарушением. При этом "на Западе "ситуация с флагами" намного либеральнее".
ОП РФ направит в Госдуму письмо с соответствующими предложениями по изменению законодательства, сообщил ее член РИА Новости.
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