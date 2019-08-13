На Камчатке три туриста пострадали в результате жесткой посадки вертолета

Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг – РИА Новости. Три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают краевые власти.

Ранее сообщалось, что 13 августа около 17.00 местного времени (08.00 мск) в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек. Источник в оперативных службах региона сообщал, что в результате происшествия пострадал один человек.

"По нашей информации, пострадали три человека, у двоих предварительный диагноз – перелом ног, у третьего – травма шеи. У вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты", – цитирует пресс-служба слова министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергея Хабарова.

По его словам, пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова.