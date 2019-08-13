Российская команда довольна организацией конкурса в рамках АрМИ в Армении

ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Российская команда осталась довольна организацией в Армении конкурса "Воин мира" в рамках Армейских международных игр, сказал РИА Новости начальник отделения организации военно-политической работы и военно-политического управления Западного военного округа подполковник Сергей Мурзин.

Программа прошедшего в Армении конкурса "Воин мира" была рассчитана на 14 дней и включала в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" и "Сударыня". В конкурсе участвовали представители Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Греции. Победителем стала команда Армении, второе и третье места заняли коллективы России и Казахстана.

"Организовано было все на высшем уровне. Конкурсы были проведены хорошо, каждая команда показала свою физическую подготовку. Сборная России и морально, и физически сильна и готова к состязаниям по всем видам (конкурса - ред.) независимо от того, он спортивный или на эрудицию", - сказал представитель российской команды.