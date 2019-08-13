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РИА Новости

Российская команда довольна организацией конкурса в рамках АрМИ в Армении

10:36 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Танковый биатлон -2019". Индивидуальная гонка
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Танковый биатлон -2019". Индивидуальная гонка. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Российская команда осталась довольна организацией в Армении конкурса "Воин мира" в рамках Армейских международных игр, сказал РИА Новости начальник отделения организации военно-политической работы и военно-политического управления Западного военного округа подполковник Сергей Мурзин.
Программа прошедшего в Армении конкурса "Воин мира" была рассчитана на 14 дней и включала в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" и "Сударыня". В конкурсе участвовали представители Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Ирана и Греции. Победителем стала команда Армении, второе и третье места заняли коллективы России и Казахстана.
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"Организовано было все на высшем уровне. Конкурсы были проведены хорошо, каждая команда показала свою физическую подготовку. Сборная России и морально, и физически сильна и готова к состязаниям по всем видам (конкурса - ред.) независимо от того, он спортивный или на эрудицию", - сказал представитель российской команды.
Мурзин отметил, что в 2018 году россияне заняли на конкурсе четвертое место, а в нынешнем – второе. "В личном первенстве в этом году мы заняли первое место среди мужчин, и второе место среди женщин. Соперники были, конечно, сильны, поэтому их никогда нельзя недооценивать. Будем тренироваться, чтобы в следующем году быть первыми", - сказал он.
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