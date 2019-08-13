Четырех обвиняемых в убийстве в ЯНАО выдало совместное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг - РИА Новости. Суд по обвинению в убийстве ждет четырех юношей из Ямало-Ненецкого автономного округа, причастность которых к преступлению позволила установить совместная фотография, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство в августе 2018 года сообщило о задержании в селе Гыда Тазовского района четырех молодых людей, самому старшему из которых 20 лет, по обвинению в убийстве мужчины. Отмечалось, что товарищи распивали спиртное, пока один из них не предложил убить мужчину, находившегося в квартире в тот момент, из-за личной неприязни. По уточненным данным следствия, передавая друг другу отвертку и нож, приятели нанесли ему более 80 ударов, добивали они свою жертву бутылкой.

После инцидента молодые люди решили похитить из склада местного предпринимателя пять бутылок водки, но их спугнул владелец помещения. Скрывшись, они сожгли свою одежду, выбросили в реку нож и отвертку, однако через три дня юношей задержали. Как уточнял РИА Новости представитель ведомства, в телефоне одного из обвиняемых нашли фотографию, которая подтвердила, что молодые люди распивали в тот день спиртные напитки и действовали вместе незадолго до того, как решили убить человека.

"В ходе предварительного следствия все участники преступления дали признательные показания... В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в окружной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.