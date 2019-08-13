Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует заниматься спортом в подвалах или цокольных этажах, для занятий лучше выбирать парки и территории жилых микрорайонов вдали от крупных автомагистралей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для занятий спортом лучше избегать организаций, находящихся в подвалах или цокольных этажах. Ведь в таких организациях тяжело организовать режим проветривания, а вентиляция часто не обеспечивает необходимые параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха",- говорится в сообщении.

Температура воздуха в спортивном зале должна быть от 17 до 20 градусов, в раздевалках - 20-22, в душевых - 25. Температура воды в бассейне должна быть в пределах - 24-28 градусов, пояснили в пресс-службе.

Все помещения должны быть чистыми, а уборка ежедневной, отметили в Роспотребнадзоре.

Если предстоит заниматься на открытом воздухе, необходимо обратить внимание на местоположение спортивного объекта: он должен размещаться за пределами промышленных и санитарно-защитных зон производств, вдали от крупных автомагистралей и железных дорог, уточнили в пресс-службе.

Предпочтение стоит отдать спортивным объектам вблизи лесных и лесопарковых массивов или на территориях жилых микрорайонов вдали от крупных автомагистралей, подчеркнули в пресс-службе.