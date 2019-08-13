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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом

10:27 13.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпортивная площадка. Архивное фото
Спортивная площадка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует заниматься спортом в подвалах или цокольных этажах, для занятий лучше выбирать парки и территории жилых микрорайонов вдали от крупных автомагистралей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Для занятий спортом лучше избегать организаций, находящихся в подвалах или цокольных этажах. Ведь в таких организациях тяжело организовать режим проветривания, а вентиляция часто не обеспечивает необходимые параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха",- говорится в сообщении.
Температура воздуха в спортивном зале должна быть от 17 до 20 градусов, в раздевалках - 20-22, в душевых - 25. Температура воды в бассейне должна быть в пределах - 24-28 градусов, пояснили в пресс-службе.
Все помещения должны быть чистыми, а уборка ежедневной, отметили в Роспотребнадзоре.
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Если предстоит заниматься на открытом воздухе, необходимо обратить внимание на местоположение спортивного объекта: он должен размещаться за пределами промышленных и санитарно-защитных зон производств, вдали от крупных автомагистралей и железных дорог, уточнили в пресс-службе.
Предпочтение стоит отдать спортивным объектам вблизи лесных и лесопарковых массивов или на территориях жилых микрорайонов вдали от крупных автомагистралей, подчеркнули в пресс-службе.
"Не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы или делать замечания администратору, персоналу спортивного объекта, ведь за нарушение санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, руководитель, а также должностные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации",- добавили в ведомстве.
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