В Якутии проанализируют новые направления сотрудничества на ВЭФ

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Первый зампред Якутии Алексей Стручков поручил кабмину сделать анализ планируемых на ВЭФ соглашений и подумать над новыми направлениями сотрудничества республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 сентября по 6 сентября. Во вторник состоялось заседание регионального оргкомитета под руководством первого зампреда правительства.

"Алексей Стручков поручил обратить внимание на анализ перспектив планируемых к подписанию соглашений, разработку новых направлений сотрудничества. Также первый вице-премьер заострил внимание на возможности расширения IT-презентации Якутии", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время оргкомитет решает ключевые вопросы по определению участников делегации, выступлению руководства республики, спикеров от Якутии в стратегических площадках, подготовке подписания стратегических соглашений, участию в культурной, спортивной программе форума.

На заседании представили проект павильона Якутии, который традиционно является визитной карточкой территорий и презентует перспективные направления для сотрудничества и инвестиций.