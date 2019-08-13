Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T16:23Z
https://ria.ru/20190813/1557436435.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152844/93/1528449324_0:290:3126:2048_1036x0_80_0_0_60a91ba90b80e125fe1206a663b78bcf.jpg
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии проанализируют новые направления сотрудничества на ВЭФ

10:14 13.08.2019 (обновлено: 16:23 13.08.2019)
40
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Эмблема Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Первый зампред Якутии Алексей Стручков поручил кабмину сделать анализ планируемых на ВЭФ соглашений и подумать над новыми направлениями сотрудничества республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 сентября по 6 сентября. Во вторник состоялось заседание регионального оргкомитета под руководством первого зампреда правительства.
"Алексей Стручков поручил обратить внимание на анализ перспектив планируемых к подписанию соглашений, разработку новых направлений сотрудничества. Также первый вице-премьер заострил внимание на возможности расширения IT-презентации Якутии", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время оргкомитет решает ключевые вопросы по определению участников делегации, выступлению руководства республики, спикеров от Якутии в стратегических площадках, подготовке подписания стратегических соглашений, участию в культурной, спортивной программе форума.
Участники Восточного экономического форума
9 августа, 17:15Культура
Стала известна культурная программа ВЭФ-2019
На заседании представили проект павильона Якутии, который традиционно является визитной карточкой территорий и презентует перспективные направления для сотрудничества и инвестиций.
"Павильон "Сделано в Якутии. Made in Yakutia" будет состоять из трех секторов. В первом секторе с охватом периода 2013-2019 гг. представят модель грузопассажирского поезда, продукции ТОР "Кангалассы", ТОР "Южная Якутия". Во втором секторе будут показаны три приоритетных инвестиционных проекта, таких, "Строительство мостового перехода через реку Лена", "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей", "Создание круглогодичного детского центра отдыха "Полярная звезда". Здесь же планируется представить инвестиционные проекты, туристские продукты и экспортный потенциал республики. Третий сектор #Якутия2035 будет посвящен IT-потенциалу, инновационным проектам", - поделились в пресс-службе.
001000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)ВЭФЯкутияЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: инвестпрограмма Верхневолжья увеличена в 8 раз с 2016 года
РИА
Новости
Процесс производства российских банкнот
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии выросла на 47%
Башня Эволюция в Москва-Сити. Виды Москва-Сити
В Москве разработали новую систему удаленного управления уличным освещением
Стенд Роскосмоса на выставке
Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 раза
Лента
новостей
Сотрудники производства на территории особой экономической зоны Дубна
В ОЭЗ "Дубна" создадут центр электронно-лучевой обработки медизделий
Летние веранды в Москве
Около 62% предпринимателей в Москве продвигают бизнес по сарафанному радио
Витрина в торгово-развлекательном центре
Исследование: продажи осенней одежды в России выросли из-за холодного лета
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан поставит в Туркмению пассажирские суда и самолеты для АПК
Города России. Оренбург
В Оренбурге открылся Международный молодежный форум "Евразия Global"
Дорога в Ленинградской области
Дорожники начали применять в Ленобласти особые технологии для ремонта трасс
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
Самарские студенты впервые примут участие в мировом чемпионате WorldSkills
Лесной пожар
Освоение лесов поможет уменьшить число природных пожаров, заявил Трутнев
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
На шахте
Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
Учащиеся во время тестирования
Более 500 учеников пойдут в новую школу в Долгопрудном в сентябре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин
09:35В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
09:31Минтранс изучает предложения Госдумы о запрете эксплуатации старых авто
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Лента новостейМолния