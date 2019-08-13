В Якутии проанализируют новые направления сотрудничества на ВЭФ

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Первый зампред Якутии Алексей Стручков поручил кабмину сделать анализ планируемых на ВЭФ соглашений и подумать над новыми направлениями сотрудничества республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 сентября по 6 сентября. Во вторник состоялось заседание регионального оргкомитета под руководством первого зампреда правительства.
"Алексей Стручков поручил обратить внимание на анализ перспектив планируемых к подписанию соглашений, разработку новых направлений сотрудничества. Также первый вице-премьер заострил внимание на возможности расширения IT-презентации Якутии", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время оргкомитет решает ключевые вопросы по определению участников делегации, выступлению руководства республики, спикеров от Якутии в стратегических площадках, подготовке подписания стратегических соглашений, участию в культурной, спортивной программе форума.
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На заседании представили проект павильона Якутии, который традиционно является визитной карточкой территорий и презентует перспективные направления для сотрудничества и инвестиций.
"Павильон "Сделано в Якутии. Made in Yakutia" будет состоять из трех секторов. В первом секторе с охватом периода 2013-2019 гг. представят модель грузопассажирского поезда, продукции ТОР "Кангалассы", ТОР "Южная Якутия". Во втором секторе будут показаны три приоритетных инвестиционных проекта, таких, "Строительство мостового перехода через реку Лена", "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей", "Создание круглогодичного детского центра отдыха "Полярная звезда". Здесь же планируется представить инвестиционные проекты, туристские продукты и экспортный потенциал республики. Третий сектор #Якутия2035 будет посвящен IT-потенциалу, инновационным проектам", - поделились в пресс-службе.