Трутнев инициировал проверку в отношении Ространснадзора на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что будет настаивать на проведении служебной проверки в отношении Ространснадзора, к которому есть претензии из-за административного давления на бизнес на Дальнем Востоке.

"К сожалению, самым большим препятствием к росту инвестиционной привлекательности территорий продолжает оставаться административное давление. Самые большие претензии сегодня к Ространснадзору", - сказал Трутнев журналистам по итогам заседания совета при полпреде во Владивостоке.

Он отметил, что попросил подготовить соответствующий доклад в правительство.