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РИА Новости

Трутнев инициировал проверку в отношении Ространснадзора на Дальнем Востоке

09:58 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолпред президента России в ДФО Юрий Трутнев
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что будет настаивать на проведении служебной проверки в отношении Ространснадзора, к которому есть претензии из-за административного давления на бизнес на Дальнем Востоке.
"К сожалению, самым большим препятствием к росту инвестиционной привлекательности территорий продолжает оставаться административное давление. Самые большие претензии сегодня к Ространснадзору", - сказал Трутнев журналистам по итогам заседания совета при полпреде во Владивостоке.
Юрий Трутнев. Архивное фото
19 марта, 05:33РИА Новости
Трутнев назвал объем инвестиций в сельское хозяйство Дальнего Востока
Он отметил, что попросил подготовить соответствующий доклад в правительство.
"Мы будем настаивать на том, чтобы была проведена служебная проверка, и руководители Ространснадзора ответили за то, что здесь происходит", - заявил полпред.
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Дальний ВостокРостранснадзорЮрий ТрутневРоссияПроисшествия
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