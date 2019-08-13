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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в пяти нарушениях перемирия за сутки

09:45 13.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 53 снаряда и мины различного калибра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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