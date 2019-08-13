В Сеуле нашли мертвыми перебежчицу из КНДР с шестилетним сыном

ТОКИО, 13 авг - РИА Новости. Перебежчица из КНДР и ее шестилетний сын найдены мертвыми в одной из квартир в Сеуле, предположительно, они умерли от голода, сообщил во вторник местный новостной телеканал Перебежчица из КНДР и ее шестилетний сын найдены мертвыми в одной из квартир в Сеуле, предположительно, они умерли от голода, сообщил во вторник местный новостной телеканал YTN

По его данным, тела были обнаружены при вскрытии квартиры администрацией дома 31 июля, поскольку проживавшая там бывшая северокорейская гражданка по фамилии Хан не отвечала, домашние счета не были оплачены, водоснабжение было отключено.

Предполагается, что мать с сыном из КНДР умерли два месяца назад. В холодильнике полиция увидела только молотый красный перец. Хотя существует версия голодной смерти, точная причина официально пока не установлена.

Полиция сообщила о случившемся только во вторник.

Хан сбежала в Южную Корею в 2009 году, вышла там за муж за корейца из Китая и уехала в Китай. У них родился сын. После развода в январе этого года бывшая гражданка КНДР снова перебралась с ребенком в Сеул. С соседями она не общалась, жила тихо, сообщает YTN.

Обычно бывшие жители КНДР находятся под защитой правительства Южной Кореи и получают некоторую помощь, в данном случае она составляла около 100 долларов в месяц. Хан не отвечала на звонки представителей властей и не получала даже этого.