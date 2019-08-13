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РИА Новости

В Томской области на Оби затонула баржа с грузом

08:35, 13 августа 2019
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© Фото : ИгоревичРека Обь
Река Обь
© Фото : Игоревич
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Баржа с грузом железобетонных плит частично затонула на реке Обь в Томской области, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 12 августа.
"Теплоход БТМ-618 шел с баржей, груженной железобетонными плитами. По предварительным данным, в результате столкновения с подводным объектом баржа частично затонула. Угрозы экологии нет. Погибших и пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что судно принадлежит частному лицу. По факту ЧП Томская транспортная прокуратура проводит проверку, выясняются все обстоятельства.
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