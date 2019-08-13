В Томской области на Оби затонула баржа с грузом

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Баржа с грузом железобетонных плит частично затонула на реке Обь в Томской области, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 12 августа.

"Теплоход БТМ-618 шел с баржей, груженной железобетонными плитами. По предварительным данным, в результате столкновения с подводным объектом баржа частично затонула. Угрозы экологии нет. Погибших и пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.