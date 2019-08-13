Более 200 тысяч москвичей получили единый читательский билет для библиотек

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше 200 тысяч москвичей получили единый читательский билет (ЕЧБ), который принимают в 302 городских библиотеках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Единый электронный читательский билет уже получили более 200 тысяч москвичей. Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, сегодня им можно воспользоваться в 302 городских библиотеках, расположенных в восьми округах. Большая часть таких библиотек находится в ВАО (52), ЮВАО (51) и САО (44). Единый билет также принимают в ЗАО (41 библиотека) и СВАО (37). Еще 77 читален располагается в СЗАО, ЮЗАО и ЗелАО", - говорится в сообщении.

Сергунина добавила, что с начала года москвичам выдано более 1,8 миллиона книг по электронному читательскому билету. Кроме того, она отметила, что в 2021 году по нему можно будет брать книги во всех 440 библиотеках города.

"Сейчас в электронный каталог изданий библиотек внесено почти шесть миллионов изданий - это треть всего книжного фонда библиотек Москвы. До конца августа к автоматизированной библиотечной системе подключат оставшиеся три библиотеки Юго-Западного округа, в сентябре к ней присоединятся читальни ТиНАО", - приводится в сообщении информация от пресс-службы департамента информационных технологий столицы.