Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии из-за попыток Вашингтона привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

"Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР - упражнение в лицемерии", - написал Пушков в своем Twitter . По его словам, Соединенные Штаты, таким образом, пытаются обеспечить себе алиби после своего решения о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Пекин уже не раз заявлял, что его не интересуют такие переговоры. И в Вашингтоне это хорошо знают", - отметил сенатор.

ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.