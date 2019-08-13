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РИА Новости

Пушков рассказал о попытках США обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

07:26, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии из-за попыток Вашингтона привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
"Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР - упражнение в лицемерии", - написал Пушков в своем Twitter. По его словам, Соединенные Штаты, таким образом, пытаются обеспечить себе алиби после своего решения о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
9 августа, 14:42РИА Новости
Россия будет отслеживать действия США по разработке и размещению РСМД
"Пекин уже не раз заявлял, что его не интересуют такие переговоры. И в Вашингтоне это хорошо знают", - отметил сенатор.
ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
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Рябков обсудил с послом Евросоюза контроль над вооружениями
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДАлексей ПушковРоссияСШАВ мире
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