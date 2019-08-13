В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети посчитали неуместными платья, которые две женщины выбрали для визита на свадьбу своей подруги, пишет Mirror.
На фото, опубликованном на Facebook в сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"), на одной гостье был короткий облегающий топ темно-розового цвета и узкая юбка с вырезом до бедра, на другой — очень короткое платье из кружева светло-голубого оттенка, которое на снимке из-за особенностей освещения выглядит белым.
Wedding guests under fire over very 'inappropriate' outfits for pal's big dayhttps://t.co/dK977rGzua pic.twitter.com/6lHK5tBnOh— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 11 августа 2019 г.
Один из комментаторов, в частности, выразил мнение, что на фотографиях "можно рассмотреть их нижнее белье" и что платье "слишком подчеркивает грудь", что неприлично на свадьбе.
Ранее пользователи Сети высмеяли женщину, которая надела на свадьбу сына платье, схожее с нарядом невесты, и сделала такую же прическу.
Изначально фотография появилась на Reddit, а затем разлетелась по всему интернету. Невеста и мама жениха одеты в светлые кружевные платья, которые совсем немного отличаются оттенком.