В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи Сети посчитали неуместными платья, которые две женщины выбрали для визита на свадьбу своей подруги, пишет Пользователи Сети посчитали неуместными платья, которые две женщины выбрали для визита на свадьбу своей подруги, пишет Mirror

На фото, опубликованном на Facebook в сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"), на одной гостье был короткий облегающий топ темно-розового цвета и узкая юбка с вырезом до бедра, на другой — очень короткое платье из кружева светло-голубого оттенка, которое на снимке из-за особенностей освещения выглядит белым.

Wedding guests under fire over very 'inappropriate' outfits for pal's big dayhttps://t.co/dK977rGzua pic.twitter.com/6lHK5tBnOh — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 11 августа 2019 г.

Один из комментаторов, в частности, выразил мнение, что на фотографиях "можно рассмотреть их нижнее белье" и что платье "слишком подчеркивает грудь", что неприлично на свадьбе.

Ранее пользователи Сети высмеяли женщину, которая надела на свадьбу сына платье, схожее с нарядом невесты, и сделала такую же прическу.