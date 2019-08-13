В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов

"Необходимость разработки подобного программного обеспечения была обусловлена отсутствием бесплатного продукта, позволяющего проводить анализ волокон в трехмерном пространстве. При этом у ряда зарубежных научных групп есть коммерческие продукты, чей функционал схож с нашей программой, но они не находятся в открытом доступе", — рассказал один из авторов исследования, директор научно-исследовательского центра ТПУ "Физическое материаловедение и композитные материалы" Роман Сурменев.

По словам ученого композитные трехмерные скаффолды (материалы с различной волокнистой структурой и добавками) способствуют заживлению тканей. Их размещают в дефектных местах, например, в переломах, где они становятся каркасом для новых клеток. Для анализа скаффолдов уже существуют методы визуализации, но создание их 3D-модели, остается сложной задачей из-за различного диаметра волокон (от микро- до наноразмеров) и состава. Это тормозит их внедрение в биомедицину. Новая бесплатная программа ускорит этот процесс.