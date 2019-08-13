14 августа: начало Успенского поста

Успенский пост

Этот пост – один из четырех многодневных постов православного церковного года – установлен в память Успения Пресвятой Богородицы еще в первые века христианства: святитель Лев Великий упоминает его в одной из "Бесед" около 450 года.

По церковному преданию Богородица знала о времени своего ухода из этого мира и готовилась к нему постом и усиленной молитвой, и православные постятся, подражая ее подвигу, чтобы, хоть отчасти, уподобиться ее чистоте.

"Успенский пост — время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост — это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, — жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны", — писал митрополит Сурожский Антоний (Блум).

Этот пост издавна любили на Руси: короткий – всего две недели (с 14 до 27 августа) – он, несмотря на всю свою строгость, проходил радостно. В народе его иногда называли "Спасы": он начинался праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, и через великий (двунадесятый) праздник Преображения Господня (19 августа), достигнув кульминации в таком же великом празднике Успения Пресвятой Богородицы, завершался праздником в честь перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Спасителя. В народной православной традиции – Медовый Спас, Яблочный Спас и Полотняный Спас.

Сложное архаичное словосочетание "происхождение древ Креста" на самом деле означает просто крестный ход. Этот праздник был установлен в Константинополе в IX веке, а в XII–XIII веках его уже праздновали во всех православных церквях. На Руси он вошел в церковный устав в конце XIV века.

А началось все с того — как объясняет греческий часослов XIX века – что в Константинополе в августе часто бывали эпидемии, и там утвердился обычай обходить город крестным ходом со священной реликвией – частицей креста, на котором был распят Христос, хранившейся в императорской сокровищнице. Накануне крестного хода святыню переносили в Софийский собор и выставляли для поклонения, и вплоть до Успения Богородицы она оставалась в церкви, откуда ее регулярно выносили, чтобы крестными ходами обойти с ней весь город. А поскольку в Константинополе первого числа каждого месяца (14 по новому стилю) обычно освящали воду в придворной церкви, оба эти обычая соединились в один праздник.

В России и Греции он совпал с праздником Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленным в память крещения Руси в 988 году и побед, одержанных в 1164 году великим князем Андреем Боголюбским над поволжскими булгарми (мусульманами), и византийским императором Мануилом I над сарацинами.