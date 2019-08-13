Названы самые загруженные дни у вокзалов и аэропортов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Самые "горячие" дни у аэропортов — пятница и воскресенье. В этот период в дорогу отправляется треть пассажиров, выезжающих куда-либо в течение недели, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали бронирования авиа- и железнодорожных билетов с датой путешествия с января до июля 2019 года. С помощью полученных данных они определили дни, когда больше всего путешественников отправляются в путь с вокзалов и аэропортов России.

Авиапассажиры больше любят летать в пятницу (15% вылетов приходится именно на этот день недели) и воскресенье (15%), чем в субботу (14,6%). Перелеты в понедельник также востребованы, как и в субботу.

Менее популярные у пассажиров дни для перелетов — вторник, среда и четверг.

У железнодорожных вокзалов самый загруженный день недели — воскресенье. В дорогу отправляются 16% пассажиров. Чуть менее популярные дни для железнодорожных поездок — пятница и суббота (15,8% и 15,1% соответственно).