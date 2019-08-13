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РИА Новости
Туризм

Названы самые загруженные дни у вокзалов и аэропортов

09:41 13.08.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевАэропорт "Томск"
Аэропорт Томск
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Самые "горячие" дни у аэропортов — пятница и воскресенье. В этот период в дорогу отправляется треть пассажиров, выезжающих куда-либо в течение недели, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса путешествий проанализировали бронирования авиа- и железнодорожных билетов с датой путешествия с января до июля 2019 года. С помощью полученных данных они определили дни, когда больше всего путешественников отправляются в путь с вокзалов и аэропортов России.
Авиапассажиры больше любят летать в пятницу (15% вылетов приходится именно на этот день недели) и воскресенье (15%), чем в субботу (14,6%). Перелеты в понедельник также востребованы, как и в субботу.
Менее популярные у пассажиров дни для перелетов — вторник, среда и четверг.
У железнодорожных вокзалов самый загруженный день недели — воскресенье. В дорогу отправляются 16% пассажиров. Чуть менее популярные дни для железнодорожных поездок — пятница и суббота (15,8% и 15,1% соответственно).
Вторник в целом оказался наименее загруженным днем для обоих видов транспорта.
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