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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия направит 1,5 миллиарда рублей на подключение к интернету соцобъектов

14:16 12.08.2019 (обновлено: 14:18 21.08.2019)
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© Depositphotos / 3dmentatСерверная
Серверная
© Depositphotos / 3dmentat
ЯКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Якутия направит около 1,5 миллиарда рублей на подключение к интернету социальных объектов, госконтракт будет реализован в течение трех лет, сообщает пресс-служба министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
Как отметили в ведомстве, электронный конкурс на организацию доступа к сети интернет для социально значимых учреждений республики прошел 18 июля. Мероприятия запланированы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

"Общая стоимость госконтракта составила 1 миллиард 486 тысяч рублей, исполнителем которого выступит ЗАО "Дозор-Телепорт" (оператор фиксированной спутниковой связи VSAT). В течение трех лет всего к сети интернет в республике будет подключено 1221 социально значимых объекта, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, органы Росгвардии и территориальные избирательные комиссии", - рассказали в пресс-службе.

В сельской местности школы будут подключены на скорости не менее 50 Мбит/с, в городах – не менее 100 Мбит/с.
В случае отсутствия волоконно-оптической линии связи подключение объектов будет осуществляется по спутниковым каналам связи.
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"После подключения всех объектов Минкомсвязи России обеспечит целевое субсидирование на оплату трафика в период 2022-2024 годов", – приводятся в сообщении слова замминистра Евгения Макарова.
Компания ЗАО "Дозор-Телепорт" входит в группу компаний АО "Амтел-связь".
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияОбщество
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