Якутия направит 1,5 миллиарда рублей на подключение к интернету соцобъектов

ЯКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Якутия направит около 1,5 миллиарда рублей на подключение к интернету социальных объектов, госконтракт будет реализован в течение трех лет, сообщает пресс-служба министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

Как отметили в ведомстве, электронный конкурс на организацию доступа к сети интернет для социально значимых учреждений республики прошел 18 июля. Мероприятия запланированы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

"Общая стоимость госконтракта составила 1 миллиард 486 тысяч рублей, исполнителем которого выступит ЗАО "Дозор-Телепорт" (оператор фиксированной спутниковой связи VSAT). В течение трех лет всего к сети интернет в республике будет подключено 1221 социально значимых объекта, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, органы Росгвардии и территориальные избирательные комиссии", - рассказали в пресс-службе.

В сельской местности школы будут подключены на скорости не менее 50 Мбит/с, в городах – не менее 100 Мбит/с.

В случае отсутствия волоконно-оптической линии связи подключение объектов будет осуществляется по спутниковым каналам связи.

"После подключения всех объектов Минкомсвязи России обеспечит целевое субсидирование на оплату трафика в период 2022-2024 годов", – приводятся в сообщении слова замминистра Евгения Макарова.