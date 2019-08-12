В Сирии при нападении неизвестных погибли трое военных SDF, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Трое военных "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате нападения неизвестных в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская проправительственная газета Трое военных "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате нападения неизвестных в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская проправительственная газета al-Watan со ссылкой на собственного корреспондента.

"Трое военных SDF погибли, двое из них при нападении на их военный патруль в поселении Дашиша на юго-востоке Хасеке, а третий - от пули неизвестных рядом с городом Шаддади на юге Хасеке", - пишет газета.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.