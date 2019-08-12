Союз журналистов уличил клирика ПЦУ в пропаганде нацистской символики

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Клирик непризнанной церковной структуры "новой церкви" Украины Сергей Ткачук пропагандирует нацистскую символику и героизирует представителей нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в понедельник союз православных журналистов.

"Клирик ПЦУ Сергей Ткачук пропагандирует нацистскую свастику и материалы СМИ, которые героизируют представителей нацистской дивизии СС "Галичина", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.

По информации союза, Ткачук на своей странице в Facebook поделился ссылкой на статью издания "Историческая правда", в которой рассказывается о "духовной опеке" нацистской дивизии СС "Галичина". Материалы статьи содержат нацистскую символику и рассказывают о "пастырском окормлении" фашистских формирований представителями Украинской греко-католической церкви.

Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Как известно, военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности, они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.