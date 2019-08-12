Прокуратура проверит информацию о свалке уголовных дел на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о свалке уголовных дел с личными данными граждан, обнаруженной в лесу около деревни Шайдурово Свердловской области, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

Ранее в каналах в Telergram стали распространяться снимки свалки в лесу около Шайдурово, где, помимо бытовых отходов, были материалы уголовных дел, характеристики, протоколы с указанием паспортных данных граждан, а также фотографии, предположительно, сделанные на месте преступлений. Полиция начала проверку данной информации.

"Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об обнаружении свалки с документами, содержащими сведения ограниченного доступа. За нарушение неприкосновенности частной жизни, в частности, распространение персональных данных физических лиц, статьей 137 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Кроме того, статья УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" предусматривает наказание до двух лет исправительных работ, уточняет ведомство.