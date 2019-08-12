Льготное лекарство больному ребенку под Саратовом выдадут до конца недели

САРАТОВ, 12 авг - РИА Новости. Льготный препарат для больного ребенка в городе Балаково Саратовской области, мать которого пожаловалась на отсутствие лекарства с мая, предоставят юному пациенту до конца недели, сообщил в понедельник глава города Роман Ирисов.

Ранее жительница Балаково Анастасия Ламзова написала в соцсети "ВКонтакте" , что с мая не может получить для пятилетнего сына льготный противосудорожный препарат "Этосуксимид" ("Суксилеп"). В прокуратуре области сообщили, что ведомство проведет проверку после этой жалобы.

В областном минздраве заявили РИА Новости, что ведомство неоднократно запрашивало у поставщиков "Этосуксимида" коммерческие предложения, но ответ поступил лишь на днях, и теперь лекарство закупят у единственного поставщика. Минздрав на период закупки решает вопрос об оперативном обеспечении ребенка препаратом.

"(По словам представителя управления по организации оказания медицинской помощи области) препарат "Суксилеп" в Саратовскую область в настоящее время не поставляется. В настоящее время министерство здравоохранения Саратовской области проводит индивидуальную закупку данного препарата, и через три-пять дней ребенку передадут этот препарат", - написал Ирисов на своей странице во "ВКонтакте ".

Он отметил, что в понедельник встретился с мамой ребенка-инвалида, для которого родители с мая вынуждены покупать дорогостоящее лекарство сами, после чего обратился к прокурору городу. "Ситуация непростая и требует безотлагательного решения, потому что затрагивает самое важное - здоровье ребенка... Очень надеюсь, что, обратив внимание на этот, возможно, не единичный случай, удастся добиться внимания к проблеме регулярного обеспечения граждан жизненно важными лекарствами", - добавил глава Балаково.

Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе оказалась в центре внимания после заявления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 20 июня, что проверка в Саратовской области выявила склады с лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке, нет хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году.