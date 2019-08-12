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РИА Новости

Льготное лекарство больному ребенку под Саратовом выдадут до конца недели

19:13, 12 августа 2019
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
САРАТОВ, 12 авг - РИА Новости. Льготный препарат для больного ребенка в городе Балаково Саратовской области, мать которого пожаловалась на отсутствие лекарства с мая, предоставят юному пациенту до конца недели, сообщил в понедельник глава города Роман Ирисов.
Ранее жительница Балаково Анастасия Ламзова написала в соцсети "ВКонтакте", что с мая не может получить для пятилетнего сына льготный противосудорожный препарат "Этосуксимид" ("Суксилеп"). В прокуратуре области сообщили, что ведомство проведет проверку после этой жалобы.
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В областном минздраве заявили РИА Новости, что ведомство неоднократно запрашивало у поставщиков "Этосуксимида" коммерческие предложения, но ответ поступил лишь на днях, и теперь лекарство закупят у единственного поставщика. Минздрав на период закупки решает вопрос об оперативном обеспечении ребенка препаратом.
"(По словам представителя управления по организации оказания медицинской помощи области) препарат "Суксилеп" в Саратовскую область в настоящее время не поставляется. В настоящее время министерство здравоохранения Саратовской области проводит индивидуальную закупку данного препарата, и через три-пять дней ребенку передадут этот препарат", - написал Ирисов на своей странице во "ВКонтакте".
Он отметил, что в понедельник встретился с мамой ребенка-инвалида, для которого родители с мая вынуждены покупать дорогостоящее лекарство сами, после чего обратился к прокурору городу. "Ситуация непростая и требует безотлагательного решения, потому что затрагивает самое важное - здоровье ребенка... Очень надеюсь, что, обратив внимание на этот, возможно, не единичный случай, удастся добиться внимания к проблеме регулярного обеспечения граждан жизненно важными лекарствами", - добавил глава Балаково.
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Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе оказалась в центре внимания после заявления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 20 июня, что проверка в Саратовской области выявила склады с лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке, нет хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году.
Губернатор Валерий Радаев после прямой линии отмечал, что из ситуации уже сделаны выводы. В областном минздраве указывали, что система льготного лекарственного обеспечения жителей полностью пересмотрена, теперь закупки идут штатно. При этом следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц областного минздрава и лечебных учреждений региона из-за проблем с льготным лекарственным обеспечением.
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Валерий РадаевСаратовская областьРоссияПроисшествия
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