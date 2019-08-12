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РИА Новости

Эксперт: Развожаев будет опираться на местные кадры в борьбе с кризисом

18:24, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин12 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи
12 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым показывает, что регион находится под особым контролем. Такое мнение высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии журналисту РИА Новости.
"Президент лишний раз подчеркнул, что этот регион России находится под особым, личным контролем президента – он внимательно смотрит за развитием и политической, и экономической ситуации, отслеживает развитие решение проблем", – сказал Мартынов.
По словам эксперта, эта встреча с президентом говорит о доверии со стороны главы государства.
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"Михаил Развожаев – очень опытный кризисный менеджер. Не знаю, как долго он будет в должности губернатора, но полагаю, пока он не справится с кризисом, он пробудет в должности точно. В том, что он пройдет через выборы и будет выбран в первом туре, я практически не сомневаюсь", – отметил директор Института новейших государств.
Алексей Мартынов подчеркнул, что врио губернатора Севастополя проявил себя в нескольких регионах и имеет федеральный управленческий опыт. Эксперт выразил уверенность, что Михаил Развожаев справится с возлагаемыми на него обязанностями.
В первую очередь акцент будет сделан на развитии инфраструктуры и реализации всех существующих программ, считает эксперт.
"Причем президент порекомендовал опираться именно на местные кадры, которые, с одной стороны, прекрасно знают все особенности и нюансы ситуации в Севастополе, а с другой стороны, готовы развивать регион", – заключил Мартынов.
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Михаил РазвожаевВладимир ПутинСевастопольПолитика
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