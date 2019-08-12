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РИА Новости

Более тысячи проектов детских технопарков Москвы востребованы индустрией

18:10, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 авг – АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК). В преддверии нового учебного года на площадке технопарка "Мосгормаш" состоялась встреча руководителей детских технопарков Москвы с представителями крупнейших российских корпораций – потенциальными индустриальными партнерами. В обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие руководители ГК "Росатом", "Роскосмос", РЖД, "Алмаз-Антей", "Швабе", ПАО ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) и "Вертолеты России".
Детский технопарк на базе "Мосгормаша" был выбран местом встречи не случайно: именно он в 2016 году стал первым из 15-ти детских технопарков, открытых Департаментом предпринимательства и инновационного развития при поддержке Правительства Москвы. С тех пор они появились в каждом округе столицы, став уникальными площадками для выявления и развития талантов подрастающего поколения, самоопределения и профессиональной ориентации современных школьников.
Как отметил в приветственном слове заместитель генерального директора АНО "Развитие человеческого капитала" Дмитрий Литвин, изначально детские технопарки задумывались как ответ на запрос профессионально подготовленных кадров от промышленных корпораций. Именно этим детские технопарки и отличаются от технических кружков, в изобилии представленных в системе дополнительного образования города – под руководством наставников ребята здесь проходят подготовку на оборудовании, идентичном оснащению ведущих промышленных предприятий. Причем это не просто "кузница кадров", которые пополнят штат компаний в будущем – реальные разработки по итогам проектной деятельности ребят уже сегодня внедряются на производствах индустриальных партнеров.
"На сегодняшний день более 1 000 проектов слушателей детских технопарков, прошедших длительные программы подготовки, либо уже нашли практическое применение в деятельности индустриальных партнеров, либо находятся на стадии финальной доработки согласно кейсам компаний, – подчеркнул Дмитрий Литвин. – К примеру, исследование по изучению повреждений молекулярной структуры жестких дисков, которые провели слушатели зеленоградского "Смарт-Парка", используется на высокотехнологичном производстве завода "Протон", разработка ребят из детского технопарка Курчатовского института по оптимизации энергопотребления "умного дома" внедряется компанией "Научные развлечения", а один из проектов благоустройства Хорошевского района слушателей детского технопарка "На Зорге" взят для внедрения архитектурной мастерской ПТАМ "Виссарионова".
Затронули участники встречи и вопрос подготовки ребят к поступлению в высшие учебные заведения. Хотя она не является приоритетной задачей детских технопарков, после прохождения обучения свыше 80% слушателей детских технопарков успешно поступает в ведущие вузы столицы – МГТУ имени Баумана, МАИ, МФАЮ, РГСУ, Московский Политех и т.д. Большинство детских технопарков открыты на базе технических вузов, а их сотрудники принимают участие в разработке обучающих программ, а после их прохождения ребята получают сертификаты на дополнительные баллы к ЕГЭ. На данный момент 105 выпускников получили в общей сложности 810 дополнительных баллов к ЕГЭ.
Таким образом, в лице слушателей детских технопарков вузы получают максимально подготовленных абитуриентов, а промышленные компании – талантливые кадры с высоким творческим потенциалом и техническими навыками, уже отработанными на передовом оборудовании в лабораториях технопарков. В 70 лабораториях ребята могут освоить современные профессии около 30 направлений, включая космонавтику и авиацию, робототехнику и автомобилестроение, энергетику и микроэлектронику, нано- и 3D-технологии, инженерное проектирование и геоинформатику, дизайн и архитектуру, виртуальную реальность и компьютерную анимацию.
"Сегодня у детских технопарков Москвы 35 образовательных и 55 индустриальных партнеров, среди которых крупнейшие корпорации страны: Росатом, Ростелеком, РЖД, Кука Роботикс, Нейроботикс, Касперский, Лего, Студия Артемия Лебедева, – перечисляет заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая. – При этом индустриальные партнеры, выступая потенциальными работодателями, играют в этом процессе ведущую роль, обучая ребят непосредственно "под себя", свои производственные задачи и потребности. Другими словами, детские технопарки становятся настоящей кузницей кадров, предоставляя предприятиям возможность отбора наиболее одаренных ребят для дальнейшего трудоустройства. Это тот социальный лифт, который позволяет ребятам стать частью команды – поэтому они изначально максимально мотивированы, и вклад в них индустриальных партнеров многократно окупится. Налаживание и укрепление этой связки – вот наша приоритетная задача".
За сегодняшними школьниками, слушателями и выпускниками детских технопарков Москвы, будущее не только российской столицы, но и всей страны. И у компаний, нацеленных на перспективу и дальнейшее развитие, сегодня есть уникальная возможность уже со школьной скамьи "воспитывать" для своих предприятий достойные кадры.
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