Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора "Росгосцирка"

В начале декабря 2018 года Дмитрий Иванов, который занимал пост главы "Росгосцирка" с 2016 года, заявил, что покидает свою должность. Исполняющим обязанности директора компании с 4 апреля 2019 года является Владимир Шемякин.

Участники конкурса, в частности, должны иметь высшее профессиональное образование и опыт на руководящей должности не менее пяти лет. Конкурс на должность будет проводится в два этапа: проведение тестовых испытаний, затем изучение конкурсной комиссией и экспертами представленных претендентами программ деятельности предприятия. С победителем конкурса министерство культуры в месячный срок со дня определения победителя конкурса заключает трудовой договор на срок не более пяти лет.