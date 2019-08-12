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РИА Новости
Культура

Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора "Росгосцирка"

18:01, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ
Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министерство культуры РФ объявило конкурс на замещение должности генерального директора "Росгосцирка", сообщается на сайте ведомства.
В начале декабря 2018 года Дмитрий Иванов, который занимал пост главы "Росгосцирка" с 2016 года, заявил, что покидает свою должность. Исполняющим обязанности директора компании с 4 апреля 2019 года является Владимир Шемякин.
"Министерство культуры Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания". Целями деятельности предприятия является сохранение и дальнейшее развитие российского циркового искусства", - говорится в сообщении.
Участники конкурса, в частности, должны иметь высшее профессиональное образование и опыт на руководящей должности не менее пяти лет. Конкурс на должность будет проводится в два этапа: проведение тестовых испытаний, затем изучение конкурсной комиссией и экспертами представленных претендентами программ деятельности предприятия. С победителем конкурса министерство культуры в месячный срок со дня определения победителя конкурса заключает трудовой договор на срок не более пяти лет.
Заявки на участие принимаются до 6 сентября, конкурс состоится 18 сентября.
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