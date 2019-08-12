Имущество, неэффективно используемое государством, предложат жителям МО

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Имущество Московской области, неэффективно используемое государством, будет предложено представителям малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы имущественных отношений Московской области.
"В Региональной геоинформационной системе Московской области (РГИС МО) создан еще один интерактивный слой, на котором отражены объекты федеральной, областной и муниципальной собственности, неэффективно используемые или неиспользуемые вовсе для нужд государства. Данные объекты могут быть предложены представителям малого и среднего бизнеса, которые хотят реализовать свои проекты в Подмосковье", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.
Он подчеркнул, что представители СМП с помощью РГИС смогут подобрать себе недвижимость необходимых параметров, а затем обратиться в Министерство имущественных отношений Подмосковья для предоставления её в аренду или собственность.